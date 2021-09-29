"Планируем обустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также ремонт фонтана и общественных пространств на Подкове в микрорайоне Белая Ромашка", — написал Ворошилов на своей странице в инстаграме.

Глава города уточнил, что благоустройство курортно-исторической части Пятигорска будет идти по комплексному плану развития Кавминвод.

Пресс-служба городской администрации уточнила, что решение о восстановлении летнего кинотеатра глава города принял после съемок сериала "Нинель", которые прошли в городе в нынешнем году.

"Местом действия нескольких сцен стал кинотеатр под открытым небом — почти такой же, как тот, что когда-то работал в Пятигорске. С кинематографистами была достигнута договоренность о том, что после завершения съемочного процесса они оставят декорации городу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Летний кинотеатр, понравившийся жителям и гостям курорта, теперь оборудуют и сделают постоянно действующим.