Власти острова больше недели готовились к моменту, когда лава преодолеет расстояние в 6,5 км до моря. На пути к берегу поток вулканической лавы уничтожила как минимум 656 зданий.

По словам экспертов, первоначальные показания качества воздуха не выявили наличие вредных веществ, однако попадание лавы в океан вероятнее всего приведет к небольшим взрывам и попаданию в атмосферу токсичного газа, который может повредить легкие человека. Власти оградили территорию периметром в 3,5 км от места попадания лавы в море и попросили жителей острова не покидать дома и не открывать окна.

В результате извержения, которое началось 19 сентября около 6,2 тыс. людей было эвакуировано. Информации о жертвах и тяжелых травмах на данный момент не поступало.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.