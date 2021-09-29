Ранее она сообщала, что в качестве потенциальных аэропортов базирования рассматриваются Омск, Челябинск, Казань. Вместе с тем владеющий холдингом "Новапорт" бизнесмен Роман Троценко в начале сентября говорил, что авиакомпания выбрала для базировки лоукостера аэропорты Новосибирска, Воронежа, Челябинска и Тюмени.

"Аэропорты базирования не выбраны. Это здорово, что Роман Троценко перечислил, но сначала он должен дать настолько хорошие цены в них, чтобы мы в них полетели", — сказала Филева журналистам в среду.

На вопрос, удается ли S7 в переговорах с аэропортами о базировании лоукостера получать желаемые ставки, она ответила утвердительно. "Но нужно еще поработать, они могут лучше", — добавила Филева.

По словам совладелицы S7, для базирования низкобюджетного перевозчика рассматривается "достаточно большой набор" аэропортов. "Аэропорты к весне уже будут, мы заведем расписание. Как только мы их определим, мы об этом отдельно объявим", — сказала Филева, отметив, что одновременно с этим будет готова и маршрутная сеть. Последняя, как сообщалось, будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Подмосковья.

О планах запуска собственного низкобюджетного перевозчика с июля 2022 года авиакомпания S7 заявила минувшим летом. Лоукостер под брендом Citrus будет летать на Airbus A320neo. "Уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов", — сообщала пресс-служба S7.

Пассажиропоток нового лоукостера в первый год его работы планируется на уровне около 1 млн человек, с 2024 года — 6-7 млн пассажиров.