Авиаперевозчик осуществляет полеты в Египет на самолете Boeing-747.

Как сообщалось, с 16 сентября полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх один раз в неделю начала выполнять авиакомпания Air Cairo. С ноября рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду планирует выполнять S7 Airlines.

Ранее рейсы на эти курорты выполнялись из Екатеринбурга до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году.

Международный аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

"Россия" входит в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами являются петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.