"Национальный музей Казахстана реализует уникальный проект "Шествие Золотого человека по музеям мира". В рамках выставки "Великая степь: история и культура", которая знакомит зарубежных зрителей с богатым историко-культурным наследием Казахстана. "Золотой человек" побывал почти в 20 странах. Кроме него экспозиция включает порядка 150 артефактов, наглядно показывающих культуру и быт кочевников. Радий Хабиров предложил организовать эту выставку в Уфе, в Национальном музее Башкортостана. Директор казахстанского музея Арыстанбек Мухамедиулы поддержал эту инициативу, предложил на постоянной основе установить научный обмен, проводить совместные археологические исследования", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Хабиров сообщил казахстанской стороне, что "в республике уделяют особое внимание культуре древних кочевников".

"Так, в уфимском музее археологии и этнографии хранится знаменитая на весь мир коллекция "сарматского золота". Это уникальные золотые изделия из Филипповских курганов V-IV веков до нашей эры, раскопанных башкирскими археологами в конце 1980-х годов", — приводятся в сообщении слова главы Башкирии.

Национальный музей Казахстана — самый молодой (открыт в 2015 году) и самый крупный музей в Центральной Азии. Музейный комплекс площадью 74 тыс. кв. м состоит из семи блоков с переменной этажностью до девятого этажа. Экспозиционную площадь в 14 тыс. кв. м занимают 11 залов, в том числе "Зал Астаны", "Зал Независимого Казахстана", "Залы золота", "Зал древней и средневековой истории", "Зал истории", "Зал этнографии", "Залы современного искусства". В структуре комплекса предусмотрены помещения для научно-исследовательского института, детского музея, центра детского творчества, двух выставочных залов, реставрационных мастерских, лабораторий, профессиональных фондохранилищ, научной библиотеки с читальным залом, конференц-зала, сувенирных киосков.

В основе фонда Национального музея — артефакты, найденные в ходе археологических раскопок. Здесь хранятся знаменитый на весь мир "Золотой человек", находки курганов, древних поселений и средневековых городов.