"Мы продолжаем многолетний проект благоустройства парка "Яуза" — огромного зеленого массива. В этом году закончили еще два участка, на которых было создано пространство для отдыха мирового уровня. В планах на следующие годы — остальные участки поймы Яузы", — сказал Собянин.

Он уточнил, что будет создан единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью свыше 16 км, связанный с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, Сокольниками и ВДНХ.

Согласно предоставленным пресс-службой мэра материалам, в 2016-2020 годы в рамках этого проекта было завершено комплексное благоустройство территорий вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, Заповедной улицы и парка "Сад Будущего". В 2021 году работы по благоустройству были сконцентрированы в пойме притока Яузы — реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от улицы Молодцова. Общая площадь благоустройства составила 49,1 га. В шаговой доступности от этих территорий проживают порядка 85 тысяч москвичей, получивших качественное общественное пространство у воды.

По обоим берегам Чермянки создан экомаршрут протяженностью почти 4 км. Для перехода через реку возведено 8 мостов. Кроме того, были проведены работы по реабилитации местного пруда с устройством деревянного прогулочного настила и четырёх видовых террас. На берегу Чермянки обустроены панда-парк, полностью модернизирован исторический спортивный кластер. На месте заброшенного футбольного поля сделано новое с искусственным покрытием и системой подогрева. Обустроены 4 теннисных корта, скейт-парк, площадка для игры в стритбол и другие спортивные объекты.

Проект дополняют многочисленные детские площадки, площадки для выгула собак и комплексы уличных тренажеров.

В настоящее время завершаются работы по созданию эколого-просветительского центра "Яуза" площадью 1,2 тыс. кв.м, в котором будут открыты интерактивные выставочные залы с современным мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлаборатория и кафе.

В 2022 и последующие годы благоустройство поймы реки Яуза будет продолжено. В планах — участки вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусорского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинский акведук.