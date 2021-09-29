"Среди находок археологов — каменные ножи, наконечники стрел и копий, отщепы камня, орудие для изготовления древков, большое количество остатков керамической посуды. Самым удивительным артефактом стала окаменевшая кость с вырезанным на ней лицом человека, в Томской области еще не встречалось подобных предметов эпохи неолита", — говорится в пресс-релизе.

Редкий артефакт с изображением человека исследователи продемонстрируют в открытом доступе после того, как опубликуют информацию о нем в одном из научных журналов.

По предварительным оценкам археологов, возраст артефактов — 6-8 тыс. лет. Совокупный вес находок — около 100 кг.

Как отмечают молодые ученые, все находки имеют высокую степень сохранности, так как предметы находились под большим слоем глины, которая законсервировала их на несколько тысячелетий. Снижение уровня воды привело к вымыванию изделий, а часть артефактов исследователи нашли, когда копали шурфы.

При этом в местах обнаружения древних предметов нет никаких признаков, указывающих на долговременное проживание людей, например, кострищ, жилищ, хозпостроек. Ученые предполагают, что на этом месте и в прошлом была река, на которую люди приходили рыбачить либо охотиться, когда уровень воды был подходящим.

Кроме того, население могло использовать глину для изготовления посуды и других емкостей, которые украшали в основном узорами с рядами ямок, наколами.

Пока исследователи не смогли выяснить, почему люди не уносили оружие и посуду в поселение, а оставляли в прибрежной зоне, поэтому археологи продолжат раскопки.

Новый археологический памятник получит название с территориальной привязкой к острову Няша, на котором он был найден.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.