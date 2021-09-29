"Это зависит еще и от нашего сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", — сказал Путин в среду в Сочи на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что пандемия нанесла большой урон туристической отрасли. Президент заметил, что в 2019 году Турцию посетили 6,8 млн российских туристов, а в 2020 году — только 1,5 млн. "Сейчас ситуация постепенно исправляется. За 9 месяцев текущего года 2,5 млн российских туристов (посетили Турцию)", — сказал Путин.