«Рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконным и отмене постановления о наложении штрафа и приложенные документы, суд установил, что заявление подано с соблюдением требований и определил принять заявление и возбудить производство по делу № А40-195672/21-139-1515», — говорится в тексте определения о принятии заявления.

Как отмечается в документе, предварительное судебное заседание состоится в среду в Арбитражном суде Москвы.

В конце августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов), впоследствии обязала сервис выплатить штраф в размере 1,3 млрд рублей. До настоящего момента компания не исполнила предписание ФАС по этому разбирательству.