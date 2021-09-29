"Планируем дополнительно приобрести оборудование для систем нейросетевого видеоанализа для распознавания лиц по библиотекам изображений для безопасности курорта", — говорится в сообщении.

Он отметил, что в настоящее время на курорте функционирует 1923 камеры видеонаблюдения.

"В этом году 1,4 тыс. видеокамер были полностью модернизированы", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в Сочи также работает комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в составе центрального пульта управления — 111 единиц речевого и звукового оборудования.

"Инфраструктура города полностью подготовлена к проведению массовых мероприятий с учетом самых высоких стандартов. Благодаря чему Сочи по праву считается одним из самых безопасных городов в России", — написал Копайгородский.

Он добавил, что на курорте функционирует система мониторинга уровня паводковых вод. Сейчас в Сочи установлено 49 автоматизированных гидрологических комплексов, оборудованных камерами видеонаблюдения, радиолокационными уровнемерами и метеостанциями.

"Такая система безопасности позволяет нам мониторить уровень воды в реках на территории курорта и своевременно принимать меры по оповещению и эвакуации населения", — отметил мэр.