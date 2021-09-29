Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. Новый рейс включен в утвержденный 31 августа Минтрансом перечень из 25 маршрутов, выполняемых в этом году по специальному тарифу в рамках постановления правительства.

В региональном Минтрансе отметили, что последний рейс по этому маршруту был осуществлен 30 лет назад.

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот авиакомпании включает 24 пассажирских лайнера: 15 Airbus A320/321, семь Superjet 100 и два дальнемагистральных Boeing-777. Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Жуковский".