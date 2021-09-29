"Безусловно, оценку случаю дадут правоохранительные органы, следствие. В свою очередь, руководство парка считает, что происшествие было возможно исключительно при грубом несоблюдении мер личной безопасности, прежде всего, сопровождающими взрослыми, поскольку несовершеннолетние не несут за себя ответственности", — сказал Зубков в видео, которое размещено в среду у него на канале в YouTube.

Владелец "Тайгана" заявил, что следователи СКР и профильные службы проводят в настоящее время "полномасштабную проверку", руководство зверинца "содействует следственным мероприятиям, предоставляет все необходимые документы".

Тигр откусил палец малышу, которого держала на руках мать, 22-летняя жительница Краснодара. Инцидент произошел 26 сентября.

"До вчерашнего дня, 28 сентября, руководство парка и его сотрудники знали о случившемся, но не знали, около какого вольера и с каким животным (произошло ЧП — ИФ). Вчера в результате проверочных действий с сотрудниками правоохранительных органов, когда прибыл на территорию парка отец девушки, которая держала малыша, стало возможным определить вольер, где произошло данное событие. Имеется заключение экспертов на этот вольер о полном соответствии ГОСТам и нормам", — сказал Зубков.

Он добавил, что свидетелями инцидента стали посетители парка, они дают показания правоохранителям.

Как сообщалось, белогорский межрайонный следственный отдел главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после инцидента в "Тайгане".

Прокуратура Крыма начала проверку, в рамках которой, в частности, "будет дана оценка действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего".

"Тайган" — парк львов, тигров, жирафов, слонов и других зверей. Его основал бизнесмен Олег Зубков в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Предприниматель владеет также зоопарком "Сказка" в Ялте.