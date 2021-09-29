"Сегодня мы видим картину возросшего спроса на отдых на Байкале и в других местах Иркутской области. Только в первом квартале 2021 года у нас в регионе побывало 480 тыс. туристов, что на 278 тыс. человек больше, чем в "доковидном" 2019-м", — приводит слова Кобзева его пресс-служба.

"При этом сейчас развивается внутренний туризм, что позволяет нам прогнозировать стабильный рост турпотока внутри страны, в том числе, благодаря государственным мерам поддержки — например, кешбэку за поездки по России", — отметил он.

На роуд-шоу туристических проектов макрорегиона "Байкал" в Москве Иркутская область представила проекты по созданию санаторно-курортного центра, эко-поселка с апартаментами "Альпийская деревня", эко-отеля, отеля-шале, апартаментов в Байкальске.

Часть проектов была посвящена Иркутску — создание современного пространства в центре города, музейно-туристического комплекса "Центр изучения человека", многофункциональной туристско-развлекательной зоны отдыха в районе Боковской протоки на берегу реки Ангары.

Также были презентованы проекты "Городская коммерческая зона на территории архитектурно-этнографического музея "Тальцы", "Мальта — туристический археологический кластер", "Санаторий "Таежный" и другие.

"Реализация этих инвестиционных проектов и решение задач по развитию туризма позволят увеличить турпоток до 3 млн человек к 2024 году. Ставку делаем на организованный туризм, с учетом существующей экологической повестки и баланса по развитию экономики и сохранению природы", — цитирует слова Кобзева пресс-служба.

Отмечается, что в Иркутской области можно развивать экологический, этнографический, активный, водный и круизный, деловой, гастрономический, лечебно-оздоровительный виды туризма.