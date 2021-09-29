"Проект по возобновлению паромного сообщения, безусловно, важен для развития курорта. Его реализация выгодна Сочи, это позволит снизить цену в городе на плодоовощную продукцию, которая сегодня привозится на курорт большегрузами из Новороссийска и Туапсе — в неделю поступает от 200 до 400 тонн фруктов и овощей", — сообщает мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём официальном телеграм-аккаунте в среду.

Он отметил, что возобновление паромного сообщения позволит разгрузить федеральные трассы.

"Технически Сочи готов (к открытию паромного сообщения-ИФ). При положительном решении всех структур и ведомств для реализации проекта сочинское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей будет взаимодействовать с турецкими коллегами", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, также обсуждаются круизные маршруты в Турцию. "Это не только разнообразит досуг жителей и гостей курорта, но и позволит создать новые рабочие места в городе", — считает Копайгородский.

Как сообщили "Интерфаксу" в морском порту Сочи, паромное сообщение с Турцией было приостановлено в 2013 году по требованиям безопасности в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года.