"3-х этажный жилой дом, предназначенный для создания хостела, был возведен в 2011 году хозяйкой участка, где предусматривалось личное подсобное хозяйство без права строительства. В ходе проверки объекта установлено, что при строительстве не были соблюдены противопожарные и санитарно-бытовые нормативы, здание построено в охранной зоне ЛЭП. Судебное решение на снос постройки обязывало собственника еще в 2012 году демонтировать здание, но владелец объекта к сносу так и не приступил", — говорится в сообщении.

Администрация городского округа Мытищи добилась демонтажа через суд и оплатит работы по сносу подрядчику за счёт областной субсидии, а далее, в судебном порядке, будет взыскивать с ответчика понесённые расходы. Процедура сноса начата 28 сентября начата. Судебные приставы проконтролируют исполнение решения суда до полного демонтажа здания.