Крайний срок вакцинации истек 27 сентября. Большинство сотрудников авиакомпании успели привиться от коронавируса, однако теперь перевозчик начинает процесс увольнения 593 сотрудников, которые этого не сделали, отмечается в сообщении United.
Эти сотрудники еще могут сохранить рабочие места, если пройдут вакцинацию в ближайшие дни, до официальных встреч, на которых будет принято решение об их увольнении, сообщили представители компании.
Решение затронет лишь тех работников, которые сами выбрали не вакцинироваться. Еще около 2 тыс. работников компании попросили сделать для них исключение по религиозным соображениям или в связи с медицинскими противопоказаниями.
United планировала отправить этих сотрудников в неоплачиваемый отпуск начиная со 2 октября, однако отложила это решение до 15 октября.
Американские авиакомпании заняли разные позиции в отношении вакцинации сотрудников. Так, Delta Air Lines Inc. в ноябре обяжет сотрудников, которые не вакцинировались, платить дополнительные $200 в месяц за страховку от компании. По сообщению авиаперевозчика, после объявления об этой мере количество работников, прошедших вакцинацию, стало расти и теперь составляет 82% по сравнению с 72% в июле.
В то же время Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc. пытаются побудить сотрудников вакцинироваться добровольно, не делая это обязательной мерой.