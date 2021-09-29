В августе авиаперевозчик сообщал, что обяжет все 67 тыс. сотрудников вакцинироваться, став первой крупной компанией в секторе, сделавшей этот шаг обязательным для работников.

Крайний срок вакцинации истек 27 сентября. Большинство сотрудников авиакомпании успели привиться от коронавируса, однако теперь перевозчик начинает процесс увольнения 593 сотрудников, которые этого не сделали, отмечается в сообщении United.

Эти сотрудники еще могут сохранить рабочие места, если пройдут вакцинацию в ближайшие дни, до официальных встреч, на которых будет принято решение об их увольнении, сообщили представители компании.

Решение затронет лишь тех работников, которые сами выбрали не вакцинироваться. Еще около 2 тыс. работников компании попросили сделать для них исключение по религиозным соображениям или в связи с медицинскими противопоказаниями.

United планировала отправить этих сотрудников в неоплачиваемый отпуск начиная со 2 октября, однако отложила это решение до 15 октября.

Американские авиакомпании заняли разные позиции в отношении вакцинации сотрудников. Так, Delta Air Lines Inc. в ноябре обяжет сотрудников, которые не вакцинировались, платить дополнительные $200 в месяц за страховку от компании. По сообщению авиаперевозчика, после объявления об этой мере количество работников, прошедших вакцинацию, стало расти и теперь составляет 82% по сравнению с 72% в июле.

В то же время Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc. пытаются побудить сотрудников вакцинироваться добровольно, не делая это обязательной мерой.