Глава Минэкологии добавил, что охотник по требованию охотничьего инспектора обязан предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку, а также вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию охоты), и транспортные средства для их осмотра.
В Подмосковье действуют 63 охотхозяйства. Наиболее продуктивными охотхозяйствами по лосю являются Можайское, Москворецкое, Уваровское, Рузское, Талдомское, Шатурское и Шаховское охотничьи хозяйства.
Наибольшее количество разрешений на добычу косули будет передано в Бронницкое, Волоколамское, Зарайское, Коломенское, Егорьевское, Можайское и Серебряно-Прудское охотничьи хозяйства.
Охота на благородного и пятнистого оленей будет возможна на территории Бронницкого, Коробовского, Можайского, Уваровского, Серпуховского и некоторых других охотничьих угодий.