"С учетом москвичей, постоянно приезжающих к нам на охоту, общее количество охотников может достигать полумиллиона человек. Конечно, все они одновременно не выйдут в угодья, но в сезон количество охотников остается большим. Между тем, в осенне-зимний период разрешено добыть всего 1324 животных: 886 особей лося, 222 особей европейской косули, 120 и 96 особей благородного и пятнистого оленей соответственно. Поэтому инспекторы госохотнадзора переведены на усиленный режим работы, чтобы минимизировать вред от браконьерства", — цитирует заместителя председателя Правительства Московской области — министра экологии и природопользования Андрея Разина пресс-служба.

Глава Минэкологии добавил, что охотник по требованию охотничьего инспектора обязан предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку, а также вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию охоты), и транспортные средства для их осмотра.

В Подмосковье действуют 63 охотхозяйства. Наиболее продуктивными охотхозяйствами по лосю являются Можайское, Москворецкое, Уваровское, Рузское, Талдомское, Шатурское и Шаховское охотничьи хозяйства.

Наибольшее количество разрешений на добычу косули будет передано в Бронницкое, Волоколамское, Зарайское, Коломенское, Егорьевское, Можайское и Серебряно-Прудское охотничьи хозяйства.

Охота на благородного и пятнистого оленей будет возможна на территории Бронницкого, Коробовского, Можайского, Уваровского, Серпуховского и некоторых других охотничьих угодий.