Как сообщалось, глава РЖД Олег Белозёров и президент VR Group (железные дороги Финляндии) Лаури Сиппонен в конце августа обсудили перспективы возобновления пассажирского сообщения, заявив о готовности возобновить перевозки, остановленные в марте 2020 года из-за эпидемиологической ситуации.

"Никаких сдерживающих факторов для этого нет, только действующий фактор по развитию эпидемиологической ситуации в странах и решения властей. Как только ситуация будет сбалансирована в обеих странах, так сразу это решение будет принято — я думаю, и на российской стороне, и на финской. Мне кажется, это вопрос времени", — сказал журналистам Пегов.

"Я не ожидаю, что при открытии границ сразу будет всплеск. Для восстановления объемов перевозок потребуется примерно 2-3 месяца", — добавил замглавы РЖД.

Он также отметил, что на динамику пассажиропотока на российско-финском направлении будет влиять фактор планирования пассажирами новогодних праздников. "Если сейчас буквально еще месяц-два пройдет, уже никто не спланирует поездки в Финляндию на рождество и Новый год", — пояснил Пегов.