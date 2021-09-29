"Пятизвездочная гостиница на 79 номеров с концертным залом Wawelberg Hall расположилась в стенах легендарного здания Банкирского дома Вавельберга — объекта культурного наследия федерального значения", — говорится в сообщении.

Здание находится по адресу: Невском проспекте, дом 7-9. Раньше там находились кассы "Аэрофлота", Центральное агентство воздушных сообщений и издательство "Аврора". Десять лет назад здание было передано для реконструкции и приспособления для современного использования. Инвестором выступило ООО "ИФГ-Базис-Проект" (структура совладельца Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова).

"Это здание сохранило историю". — отметил на открытии губернатор Александр Беглов.

По его словам, там удалось сохранить исторический интерьер, в том числе бывший рабочий кабинет Михаила Вавельберга. "Там сохранено все до последнего гвоздика", — заметил глава города.

Инвестор провел много согласований с комитетом по государственному использованию и охране памятников. "Получился очень удачный пример приспособления исторического здания под гостиницу", — подчеркнул Беглов.

При реконструкции сохранили и бережно восстановили множество исторических элементов, отметили в городской администрации. Были отреставрированы дубовые оконные и дверные блоки, стены из искусственного мрамора, колонны бывшего банковского операционного зала, потолок с декором, дубовую балюстраду на галерее, светильники, фонари, дубовый паркетный пол. Также был отреставрирован резной двухъярусный дубовый камин в стиле итальянского возрождения с живописным панно "Суд Париса".

На восстановление исторических деталей было потрачено 1,5 млрд рублей. Общая сумма инвестиций составила 5,3 млрд рублей.

В отеле Wawelberg размещены скульптурные композиции Даши Намдакова, арт-объект художника по стеклу Дейла Чихули. Номера украшают фотографии природы России Сергея Горшкова.

Банкирский дом был был построен в 1912 году. Он считается шедевром архитектуры в стиле итальянского неоренессанса, который петербуржцы прозвали "Дворец дожей" или "Денежное Палаццо" за его сходство с ренессансными дворцами в Италии. В здании размещался операционный зал одного из крупнейшего в Российской империи Петербургского торгового банка и жилые комнаты семьи Михаила Вавельберга — основателя банка.