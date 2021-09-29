Как сообщил "Интерфаксу" директор красноярского филиала авиакомпании Сергей Десятов, в целом занятость кресел на рейсах "Аэрофлота", которые выполняются из регионального хаба в Красноярске, летом составила 75-80%.

"В летнее расписание этот показатель считается очень хорошим, в зимнее расписание он, конечно, будет падать. Южные направления всегда славились высокой загрузкой — Сочи, Краснодар, Симферополь. Сюрпризом для нас было, что очень хорошо прогрузился Благовещенск, как туда, так и обратно. Это мы связываем именно с транзитным пассажиропотоком. То есть, весь Дальний Восток, имея дефицит провозных ёмкостей на южные направления, воспользовался нашим предложением пролёта через Красноярск", — сказал Десятов.

Представитель авиакомпании отметил, что в зимнее расписание планируется включить рейсы в города Закавказья и Средней Азии: "Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан. Там будет интенсивность невысокая, буквально 1-2 рейса в неделю". Также "Аэрофлот" сохраняет намерения летать из Красноярска в Китай (Пекин и Санья).

Кроме того, по словам Десятова, зимнее "красноярское" расписание авиакомпании пополнится и внутрироссийскими рейсами: в Тюмень, Улан-Удэ, Читу, Полярный, Мирный, Кызыл, Новосибирск, Томск и Омск.

"Аэрофлот" открыл первый региональный авиахаб 31 мая 2021 года. На первом этапе функционирования хаба в Красноярске базируются три Boeing-737-800, позже ожидается прибавление до пяти Superjet-100. В настоящее время из Красноярска "Аэрофлот" летает по шести направлениям: Санкт-Петербург (4 раза в неделю), Краснодар (4 раза), Сочи (6 раз), Симферополь (4 раза), Благовещенск (ежедневно) и Иркутск (ежедневно). Также "Аэрофлот" выполняет ежедневные рейсы из Москвы в Красноярск.

Основной хаб "Аэрофлота" — московский аэропорт "Шереметьево".