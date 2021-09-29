"В связи с обильными осадками и резким ухудшением состояния дорог, ведущих к началу туристических маршрутов, мы вынуждены временно прекратить посещение маршрутов", — говорится в сообщении.

Заповедник совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ, администрацией области и муниципалитетами решает проблему ремонта дорог, ведущих к туристическим маршрутам. "Мы искренне надеемся на скорое улучшение ситуации. В случае благоприятной погоды мы сможем возобновить посещение экологических маршрутов заповедника", — отмечает пресс-служба.

В настоящее время туристам предлагают обратить внимание на предложения жителей деревень Цевло и Гоголево — это авторские экскурсии, мастер-классы и велопрогулки.

Полистовский заповедник — особо охраняемая природная территория федерального значения. Его общая площадь — 37 837 гектаров, расположен в Бежаницком и Локнянском районах Псковской области.

Два заповедника, Полистовский и Рдейский (в Новгородской области), были организованы в 1994 году для сохранения и изучения массива сфагновых болот южной тайги — Полистово-Ловатской системы верховых болот Валдайской возвышенности на водоразделе рек Полисть и Ловать.

На территории заповедника насчитывается 45 видов лишайников, 113 видов мхов, из которых 26 видов принадлежат к роду Sphagnum.