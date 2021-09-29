"Мы говорим о том, что запустили пилотный проект, и систему предоставления питания в поездах надо реформировать. При этом мы не говорим, что целиком убираем вагоны-рестораны. Конечно, они останутся, потому что у нас есть ряд специальных перевозок и специальных требований, при которых наличие вагона-ресторана обязательно. Это, прежде всего, детские перевозки и перевозки в фирменных поездах, которые мы не собираемся убирать", — сказал Пегов.

По его словам, холдинг планирует немного видоизменить систему предоставления питания на борту, оценив варианты его организации.

"Принцип "из-под ножа", предполагающий приготовление блюд на борту, конечно, связан с рядом рисков: хранение продуктов, их качество, то, как они приготовлены — опыт поваров и персонала, который это делает. Поэтому надо приходить к каким-то новым технологиям, новым услугам по предоставлению питания", — пояснил замглавы РЖД.

Холдинг в настоящее время тестирует пилотный проект по обновлению концепции предоставления питания пассажирам на четырех поездах, курсирующих по направлениям Москва — Адлер, Москва — Казань, Москва — Волгоград и Москва — Воронеж.

"Думаю, как мы и планировали, в первом квартале следующего года мы эту работу завершим и примем окончательное решение, по какому направлению будем двигаться, как ее дорабатывать и масштабировать. Но уже сразу напрашивается вывод, что по трем направлениям, которые мы для себя ранее определили, а именно: перевозки детских организованных групп, туристические и фирменные поезда — здесь продолжат курсировать вагоны рестораны", — сказал Пегов.