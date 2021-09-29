"Мы наблюдали хороший поток на всех наших туристических маршрутах. Понятно, что ввиду закрытия внешних границ внутренний туризм стал востребован, поэтому мы активно занимались туристическими перевозками", — сказал журналистам замглавы РЖД.

Он отметил, что для развития данного направления холдинг выпустил распоряжение об утверждении порядка организации туристических перевозок и опробовал ряд пилотных проектов.

"Мы запускали много направлений — смотрели, как эти продукты будут работать. Очень сильно "выстрелила" Карелия по итогам летних перевозок: почти +30% к уровню 2019 года за счёт того, что привлекли дополнительные продукты. При этом мы впервые в истории сделали интермодальную перевозку: в конце мая СЗППК дополнила железнодорожный маршрут из Москвы, Петрозаводска и Санкт-Петербурга в Сортавалу перевозками на "Метеорах" до острова Валаам. Это дополнительное якорное туристическое место в Карелии, помимо горного парка "Рускеала" и Ладожских шхер. За 2,5 месяца — с середины июня до конца лета — они перевезли 21 тыс. пассажиров. Я считаю, это хороший результат для первого года и вообще, в принципе, для этого проекта", — рассказал Пегов.

Новыми турмаршрутами в осеннем сезоне, по его словам, станут "Серебряный маршрут" (Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва) и маршрут "Сказы Поволжья" (Москва — Свияжск — Йошкар Ола — Нижний Новгород — Москва). Также РЖД планируют продолжать перевозки на туристическом направлении в Карелию.

Пегов отметил, что в ближайшее время холдинг утвердит публичный план туристических ж/д маршрутов на три периода: до 2022 года, до сентября 2022 года, а также на осень следующего года. "Три таких градационных разбивки будут востребованы туристическими операторами и людьми, которые будут планировать свой отпуск на следующий год", — добавил Пегов.