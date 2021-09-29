"Мы перешагнули сегодня двухмиллионный рубеж по пассажиропотоку. В этом году мы ставим задачу перевезти 2 млн 800 тысяч пассажиров", — сказал он.

По подсчётам "Интерфакса" на основе данных Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), прогнозируемый пассажиропоток в этом году может превысить показатель 2020 года в 1,7 раза, "доковидного" 2019 года — на 9%.

Заместитель гендиректора аэропорта по авиационной коммерции Сергей Крупенников отметил, что и в 2022 году авиапредприятие намерено обслужить не меньшее количество пассажиров.

"Мы не менее оптимистичны на следующий год. Много факторов, которые оказывают влияние, мы зависим и от международного авиасообщения. Но это будет не меньший пассажиропоток точно", — подчеркнул Крупенников.

Аэропорт "Красноярск" — 15-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Базовый перевозчик — NordStar. С июня 2021 года на базе аэропорта функционирует региональный хаб авиакомпании "Аэрофлот".

По данным Росавиации, в 2020 году красноярский аэропорт обслужил 1 млн 656,2 тыс. пассажиров (на 35,5% меньше, чем годом ранее).