В числе этих лиц экс-совладельцы "ВИМ-Авиа" супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы, их дочь и зять Анна и Николай Амбросовы, а также занимавшие в разное время должность гендиректора авиакомпании Андрей Лайко, Всеволод Кусов, Вячеслав Кононенко и Александр Кочнев, бывший главбух Екатерина Пантелеева и бывший замгендиректора — финансовый директор Алевтина Калашникова.

В числе потенциальных субсидиарных ответчиков также подконтрольные Мурсекаеву ООО "Технополис" (занималось реализацией авиатоплива), компании City Leasing DAC и Fastway Leasing DAC (обе зарегистрированы в Ирландии).

Конкурсный управляющий полагает, что "имеется достаточное количество оснований для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности" по обязательствам авиакомпании.

Созданная в 2002 году авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, наблюдение введено 19 февраля 2018 года, конкурсное производство — 26 сентября 2018 года.

Правоохранительные органы считают, что Мурсекаевы, Кочнев, Калашникова и Пантелеева виновны в банкротстве компании. Генпрокуратура сообщала, что в период 2015-2017 годов они закупали топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм. В результате, согласно обвинительному заключению, авиакомпании был нанесен ущерб на сумму 674,5 млн рублей. Кроме того, по информации Генпрокуратуры, в 2016 году Мурсекаев и другие фигуранты дела похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов.

Следственный комитет России в свою очередь заявлял, что "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды". Руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации, считают следователи.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Рашид Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей", — сообщала ранее представитель СКР Светлана Петренко.

Кочнев и Пантелеева признаны судом виновными в июне 2021 года. Первый — в злоупотреблении полномочиями, незаконном получении кредита, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях (ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 176, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Вторая — в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в незаконном получении кредита (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ). Они свою вину не признали, получили реальные сроки, но были освобождены в связи с фактическим отбытием наказания во время следствия.

Мурсекаевы и Калашникова в настоящее время арестованы заочно и находятся в розыске.

Арбитражный суд Москвы признал Мурсекаевых банкротами и открыл в отношении них процедуру реализации имущества. В реестр кредиторов Мурсекаева включены требования "ВИМ-Авиа" в размере 14,6 млн рублей, Мурсекаевой — 31,5 млн рублей.