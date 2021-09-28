Как сообщает портал Еturbonews, Эйфелева башня в Париже стала самой популярной достопримечательностью у туристов в этом году по числу запросов в приложении Google Maps. Втрое место занял собор Саграда Фамилия в Барселоне. Замыкает тройку Лувр в столице Франции. За ним следует крупнейший парк развлечений в Германии "Европа-парк". По посещаемости в Европе его опережает лишь парижский "Диснейленд". Замыкает топ-5 римский Колизей.

На шестом месте Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На седьмом месте расположилось живописное Амальфитанское побережье в Италии. Оно отличается отвесными скалами и неровной береговой линией со множеством маленьких рыбацких поселков, где все дома окрашены в пастельные тона.

Далее следует семейный парк развлечений Energylandia в Польше. На девятом месте — собор Duomo в Милане. Замыкает первую десятку самых популярных достопримечательностей "Камп Ноу" — стадион футбольного клуба "Барселона".