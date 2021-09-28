По словам губернатора, реализации проекта будут способствовать договоры, подписанные во вторник при содействии правительства Ярославской области директором государственного музея-заповедника "Ростовский кремль" Александром Филяевым, митрополитом Ярославским и Ростовским Вадимом и директором ООО "Вояж" Олегом Жаровым.

"Подписание соглашений — новый шаг в развитии инвестпроекта "Ростов Великий — духовный центр России", соглашение о реализации которого мы подписали с ООО "Вояж" в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Инициатива получила поддержку министерства культуры России и патриарха Кирилла. Выполнение намеченных планов будет способствовать увеличению туристической привлекательности Ростова и региона в целом. Важно, что благодаря проекту город станет одним из крупнейших паломнических центров страны", — сказал глава региона.

Пресс-служба облправительства сообщила, что подписанные соглашения предусматривают совместную работу по включению Ростовского кремля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, исследование архитектурных памятников, взаимодействие с музейным, архивным и реставрационным профессиональным сообществом, участие в научно-исследовательской деятельности, а также реализация инвестпроектов по развитию туристической инфраструктуры.

"Одна из задач нашего сотрудничества — вернуть городу его историческое имя Ростов Великий. Ведь Ростов — это духовный центр России, ее душа, не зря его называли домом Богородицы. Благодаря инвестиционному проекту будет отреставрировано более двух десятков памятников культуры, созданы музеи и туристическая инфраструктура. Первые результаты жители и гости Ростова Великого увидят уже в следующем году", — цитирует Жарова пресс-служба облправительства.