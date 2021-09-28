"Сегодня мы открываем Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". К сожалению — а у нас традиция такова, что мы всегда этот фестиваль проводим и открываем в июле, когда празднуем день рождения Василия Макаровича Шукшина, — но обстоятельства этого года таковы, что большую часть массовых мероприятий уличного формата пришлось, к сожалению, отменить. Но фестиваль все-таки состоится", — сказал на церемонии открытия фестиваля губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По словам губернатора, жители Алтайского края смогут прикоснуться к творчеству гостей и участников фестиваля, и еще раз у них будет возможность пообщаться и с кинематографистами, и с писателями. Всего планируется провести 16 встреч писателей из разных регионов России со своими читателями в восьми городах и районах края.

"На сегодняшний день, я думаю, творчество Василия Макаровича (Шукшина — ИФ) как никогда актуально. Оно нужно именно сегодня. Я думаю, то, что происходит на Алтае, то, что происходит на Шукшинских чтениях — я называю это по-старому — это великое дело, потому что мы должны помнить своих лучших сыновей", — сказал на церемонии открытия фестиваля лауреат Шукшинской литературной премии 2021 года писатель из Новосибирска Михаил Щукин.

В рамках фестиваля в крае пройдет XXIII Шукшинский кинофестиваль. В этом году он будет включать в себя две конкурсные программы. В основную конкурсную программу полнометражных художественных фильмов войдут 11 картин. Откроет Шукшинский кинофестиваль фильм "Земля Эльзы". Кроме этого, состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ. Конкурсные показы всех программ пройдут в Барнауле, Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Бийске и ряде райцентров.