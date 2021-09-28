"От 3,5 до 5 тысяч номеров благодаря этим проектам должно появиться в перспективе нескольких лет. В принципе, это первые проекты. Только в этом году их больше десяти. Уверен, что в следующем году их будет еще больше", — сказал Волченко журналистам во вторник.

Он уточнил, что проекты находятся на рассмотрении в федеральной комиссии. В случае одобрения они получат кредиты под 3-5% по новой программе для гостиничной сферы.

По словам министра, отсутствие таких выгодных кредитов было сдерживающим фактором для увеличения номерного фонда в Крыму. Власти рассчитывают, что программа поможет выполнить поручение президента по приему 10 млн туристов в год.

Как сообщалось, с начала года Крым посетили более 8 млн туристов — это рекордный показатель для постсоветского периода.