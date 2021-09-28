В центральном доме культуры села Ижмы состоялась презентация "ЧУМового музея" — интерактивного этнокультурного музейного пространства под открытым небом. Он представлен в виде чума — традиционного жилища ижемских оленеводов. В нем воссоздан их бытовой уклад.

Покрытие из брезента для летнего варианта чума сшили ижемские мастерицы. Внутреннее убранство, различная кухонная утварь, орудия труда и промысла выкупили у потомственных оленеводов.

Как сообщалось, в 2020 году межрегиональное общественное движение коми-ижемцев "Изьватас" стало одним из победителей конкурса президентских грантов. На реализацию "ЧУМового музея" им выделили почти 500 тыс. рублей.

Проект является отправной точкой в создании масштабного многофункционального комплекса "Ижемское подворье". Он позволит обустроить в Сыктывкаре первую этно-культурную площадку на территории в 3,7 тыс. кв. м под открытым небом для демонстрации жителям и гостям региона традиционной оленеводческой культуры и быта коми-ижемцев.

Экспозиция будет включать информационные стенды, этнографические экспонаты, оборудованные площадки вокруг чума для реализации образовательных программ и мастер-классов, а также интерактива (метание тынзяна на хорей и аркана, прыжки через нарты и прочее).

"ЧУМовой музей" — мобильный проект, то есть сборно-разборную конструкцию можно быстро установить на любой площадке.