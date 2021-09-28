Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Краснодара запланирован на 16:00, посадка в Пензе — в 17:10. Обратный рейс будет вылетать из Пензы в 23:35 (прибытие в Краснодар — в 01:30).

Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ100.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара, выполняет полеты из Краснодара по 25 направлениям в региональные центры России и по 7 международным направлениям. Пенза станет 26-м внутрироссийским направлением "Азимута" из Краснодара.