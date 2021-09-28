"Во-первых, существенно возрос турпоток на Эльбрус. Даже если мы посмотрим по официальной регистрации групп в МЧС, по проданным билетам на канатную дорогу, по опросам коммерческих туркомпаний, то сейчас в год восходит на Эльбрус примерно 15 тыс. человек. Восходило 7 тыс., это существенный рост, более чем вдвое. Поскольку сезон длится три месяца, то получается примерно 5 тыс. человек восходят в месяц в сезон. Это похоже на правду, потому что у нас есть пиковые дни, когда по 400-500 человек в день восходят на Эльбрус с севера и юга. Это, конечно, колоссальная нагрузка и на инфраструктуру, и на саму гору", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Овчинников, по статистике МЧС, примерно 15-20 человек в год погибают во время восхождения на Эльбрус. Каждый месяц в сезон, по его словам, гибнут 2-3 человека в неделю. Это не только граждане РФ, но и иностранные туристы. Причины смерти разные – горная болезнь, переохлаждение, плохая акклиматизация.

"Мы не сильно отличаемся от Европы: там примерно 100 человек в год гибнет в Больших Альпах. Зимой – под лавинами, летом при восхождении. Нельзя сказать, что в России какая-то катастрофическая ситуация", — добавил он.

По словам эксперта, рост числа туристов на Эльбрусе привел к образованию стихийного рынка. Он добавил, что недобросовестные туркомпании-организаторы восхождений заманивают путешественников низкими ценами.

"Компании демпингуют, нанимают неквалифицированных проводников. В свою очередь, качественные турфирмы этим озаботились, потому что это серьезный удар по репутации, экономике. С учетом интереса туристов мы однозначно должны прийти к регулированию этого вида деятельности", — заключил Овчинников.

23 сентября группа альпинистов в составе 19 человек из разных городов России совершила восхождение на гору Эльбрус. После ухудшения погодных условий они запросили помощь. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, от переохлаждения. Остальные были эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).