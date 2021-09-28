Музей в Кетовском районе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив планирует создать туристическая компания.

"В экспозицию войдут подлинные образцы деревянного зодчества второй половины XIX — первой половины XX века, которые не являются памятниками архитектуры, но отражают ее характерные черты", — говорится в сообщении.

Старинные деревенские дома перевезут на место этнографического комплекса из разных сел Курганской области. В музее будут проводить экскурсии, исторические реконструкции и фольклорные фестивали.

"Открыть его планируют в мае 2022 года. Из Президентского фонда культурных инициатив на это направят почти 3 млн рублей, общая расчетная стоимость проекта составляет около 4,5 млн рублей", — говорится в пресс-релизе.

Всего победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив стали восемь проектов курганцев, в их числе создание театра для детей с ограниченными возможностями здоровья, интерактивный проект "Пройди по ссылке: декабристы в Кургане", проведение VI Всероссийской выставки акварели осенью 2022 года, культурно-образовательная экспозиция "Живая история Зауралья". Общая сумма грантов составит почти 16 млн рублей.