"Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября 2021 года. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", — сообщает Генконсульство РФ в Гонконге в Facebook.

Как отмечает дипмиссия, вакцинированные граждане РФ могут въехать в Гонконг напрямую (с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице), а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве.

"Перед посадкой на рейс в Гонконг необходимо предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом, сформированным на едином портале госуслуг на основе данных о прививке, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями", — пояснили в Генконсульстве.

В настоящее время из числа российских вакцин в Гонконге признается только вакцина "Спутник V". Въезд в Гонконг из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для резидентов административного района.