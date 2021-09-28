"Строящаяся велодорожка вдоль побережья Балтийского моря станет одной из частей инфраструктуры туризма, которая развивается в регионе. В период до 2023 года национальный парк "Куршская коса" должен построить велодорожку от границы с Литвой до Зеленоградска. Если мы за это же время доведем свою велодорожку до Балтийска, то все побережье у нас будет иметь инфраструктуру велотуризма. Некоторые специалисты называют его самым красивым в Европе с видовой точки зрения. Это будет самый настоящий инстаграм-маршрут, где получаются очень классные фотографии", — сказал Ермак журналистам.

По его словам, велодорожка станет хорошей опцией для всех туристов, приезжающим в область. Маршрут будет проходить через курортные города, что дает возможность туристам познакомиться с ними не из салона автобуса. Это очень интересная и удобная комбинация. Во время прогулки на арендованном велосипеде турист может и покупаться в море, и полюбоваться природными красотами, достопримечательностями, и перекусить.

Однако в области кроме приморского веломаршрута создаются и другие. Так, в районе поселка Железнодорожный уже проложен закольцованный маршрут по старинным шлюзам Мазурского канала. Первый заезд по нему уже состоялся. Аналогичный маршрут прокладывается и в Полесском районе, где часть пути будет проходить по старинным мостам и насыпям польдерных земель, отметил министр.

"Активный отдых в сочетании с познавательным стал у нас в области хорошим трендом для всей туриндустрии. В результате несколько компаний из других городов России предлагают размещать у нас крупные велосервисы, есть и предложение о создании академии велотуризма. Так что будем активно продвигать этот тренд не только у себя в области, но и по всей России", — заключил Ермак.

Как сообщалось, в Калининградской области в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия — Польша 2014-2020" ведется строительство велодорожки вдоль побережья Балтийского моря.

Первый этап трассы длиной 30 км проходит от КПП на национальном парке "Куршская коса" через города Зеленоградск и Пионерский до посёлка Приморье под Светлогорском. В настоящий момент построено 24 км велодорожки. Финансирование данной программы осуществляется на паритетных началах РФ и ЕС. Его стоимость оценивается в 4,5 млн евро.