"Пока продажи туров на школьные каникулы и праздничные выходные на день Народного единства на внутренних направлениях далеки от пика: оживление спроса ожидается во второй половине октября, потому что большинство туристов все так же стремится бронировать поездку ближе к дате заезда", — сказала она.

По словам Ломидзе, туристы хотят убедиться, что направление не закроется, и что с них за несколько дней до заезда не потребуют новых дополнительных справок, тестов и сертификатов.

По данным АТОР, среди самых востребованных направлений на ноябрьские праздники – Краснодарский край, где наибольшим спросом пользуется отдых в отелях Сочи и Красной Поляны. Популярны Крым, Кавминводы, Петербург и Калининград. Также в топе направлений организованного отдыха Казань, Алтайский край, Подмосковье, санатории в различных регионах.

По словам Ломидзе, в нескольких регионах уже наблюдается дефицит мест на школьные каникулы и ноябрьские выходные: почти полностью раскуплены места в популярных отелях и санаториях Подмосковья, Крыма, Калининграда, Сочи.

Эксперт отметила, что в этом году влияние акции с кешбэком на продажи оказалось меньше ожидаемого.

"Осенью прошлого года действовал туристический кешбэк и было гораздо меньше открытых зарубежных направлений. Совокупность этих факторов очень сильно простимулировала спрос по внутренним направлениям в осенний сезон. В этом году акция сработала слабо. С учетом общей ситуации с COVID-19 и нагнетания паники в информационном поле многие туристы просто не рискнули бронировать туры заранее и откладывали решение о покупке тура с кешбэком до последнего", — пояснила она.

Среди направлений, которые чаще всего бронировались с кешбэком – Кавминводы, Калининград, Казань, Сочи и Санкт-Петербург.

Четвертый этап распродажи туров с кешбэком стартовал 16 июня, в его рамках туристы могли приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Продажи в рамках четвертого этапа завершились 10 сентября. Приобретая размещение в отелях или пакетные туры в города и на курорты России, туристы могли получить возврат средств в размере 20% от стоимости поездки.