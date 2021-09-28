"Свыше 4,3 млн человек побывали в Московской области за июнь-август 2021 года. Наибольшей популярностью у туристов пользовались такие городские округа, как Коломна, Истра, Зарайск, Сергиев Посад. Кроме того, весь летний сезон в подмосковных гостиницах и отелях наблюдался ажиотаж на заселение — почти 95% коллективных средств размещения были заполнены", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, большим спросом в Московской области также пользовалось бронирование коттеджей для отдыха.

В ведомстве отмечают, что туристический потенциал Московской области составляет порядка 20% общего потенциала России, в рейтинге регионов России по индексу развития турпотенциала Подмосковье также входит в пятерку лидеров.

Всего с начала года в Подмосковье побывали более 10 млн туристов, в 2020 году регион посетило более 11 млн человек.