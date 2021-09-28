По сравнению с августом 2020 г., когда перевозки были еще более существенно ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос на 32,9%.

Как сообщалось, в июле "Внуково" обслужило 1,9 млн человек: это на 30% меньше, чем в 2019 году, и на 76% больше, чем в 2020 году.

Аэропорт "Шереметьево" в августе обеспечил перевозку 3,97 млн человек (-24% к 2019 году; +81% к 2020 году). Третий аэропорт Московского авиаузла — "Домодедово" в прошлом месяце обслужил 2,84 млн пассажиров (-10% к 2019 году; +23,9% к 2020 году).