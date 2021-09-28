ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября прошлого года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. м.

Музейных работников поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Открытие первого и пока единственного регионального филиала ГИМа стало одним из самых значимых событий в культурной жизни региона. Благодаря ему у туляков и гостей города появилась возможность увидеть уникальные коллекции исторических экспонатов. Уверен, что плодотворное сотрудничество правительства Тульской области и коллектива музея будет и впредь способствовать развитию сферы культуры и туризма в регионе", — приводятся в сообщении слова Дюмина.

"За первый год работы туляки и гости региона смогли посетить четыре выставки ГИМа. Это "Реликвии и шедевры Исторического музея", представившие около 300 памятников из всех 15 коллекций главного музея российской истории, "Пасхальные яйца из собрания Исторического музея", "Английский завтрак в России. Русская и английская керамика XVIII — начала XX века" и главный выставочный проект года — "Романовы", история царской и императорской династии в памятниках Исторического музея. Последняя выставка создавалась специально для тульского филиала", — подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники музея также разработали ряд программ, мастер-классов и проектов.

Музей ежегодно планирует организовывать в Туле по две выставки.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 4,7 млн предметов.