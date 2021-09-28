"Это и Байкальск, и Слюдянка, и (остров — ИФ) Ольхон, и Листвянка. По ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" мы рассчитываем до 2024 года построить КОСы в 11 населенных пунктах. Пять проектов находятся в высокой стадии подготовки. Сумма вложений государства может составить более 6 млрд рублей", — сказал он.

Кобзев добавил, что он намерен также добиваться, чтобы после 2025 года в ФЦП включили и программу модернизации КОС левобережья Иркутска.

Считается, что в настоящее время наибольший вред экологии Байкала наносят населенные пункты, а также туристические базы. Почти все они не имеют систем очистки стоков, которые напрямую попадают в озеро.