Речь идет о трех участках автодороги между Иваново и Суздалем общей протяженностью 60 километров. В настоящее время готовится проектная документация реконструкции трассы. Финансирование выделено из средств федерального бюджета. Завершение проектирование и получение заключения экспертизы ожидается в конце 2022 года.

Начальник управления Сергей Карпов отметил, что автодорога Р-132 "Золотое кольцо" является важным туристическим маршрутом, популярность которого с каждым годом будет расти, а значит увеличится интенсивность движения.

"В пиковые периоды по дороге уже проезжает более 10 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому наша задача — сделать трассу удобной для пользователей, с высокой пропускной способностью и отвечающей современным стандартам безопасности", — приводятся в сообщении слова Карпова.

Помимо расширения проезжей части на трассе планируется установка электроосвещения и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Примыкания от местных дорог, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы будут приведены к нормативным требованиям.