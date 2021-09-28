"Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", — сказала Сергунина, ее слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

На первой строчке рейтинга разместился Лондон, на второй — Париж, на третьей — Нью-Йорк. Замыкает пятерку лучших городов Дубай.

Рейтинг составляют на основе показателей туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и ведения бизнеса. Учитывают статистические показатели в 24 областях.

"В этом году Москва значительно укрепила свои позиции в группе показателей "Экономическое процветание", продемонстрировав рост с 64-го до 25-го места", — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что оценивались такие, например, экономические показатели, как уровень безработицы и валового регионального продукта на душу населения.

Рейтинг The World's 100 Best Cities составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy с 2016 года.