"Туристы вышли самостоятельно. Все здоровы, в медицинской помощи не нуждаются. Подробности уточняются", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в понедельник в МЧС поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе 25 сентября пропали три женщины, отправившиеся в поход на гору Фалаза. Пропавших искали спасатели, полицейские, волонтеры. Были задействованы беспилотники.

Литовка (старое название — Фалаза) — гора в южном Приморье, входит в состав Ливадийского хребта. Это одна из самых посещаемых вершин Приморского края.