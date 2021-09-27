"На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", — сказал Немерюк журналистам.

Он напомнил, что в Москве с 2020 года ведется работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания, она не останавливалась. Кафе, рестораны и магазины проверяют мобильные группы.

Санкции за нарушения мер профилактики COVID-19 предусматривают штраф до 1 млн руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

22 сентября заместитель мэра города Анастасия Ракова заявила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, возобновлением школьных занятий.