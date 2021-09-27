"Предварительное расписание рейсов предполагает выполнение полетов по средам и субботам из Москвы на Мальту и по вторникам и пятницам обратно. Время вылета из Шереметьево – 7:10, из Ла Валетты – 3:05", — говорится в сообщении.



Также авиакомпания в летнем расписании открывает рейсы из Ла Валлетты в Мадрид и Лондон.



Власти Мальты с 23 сентября разрешили въезд гражданам 23 стран при условии, что у них есть прививка от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Ни одна российская вакцина до сих пор такого одобрения не получила. Авиасообщение между Россией и Мальтой официально возобновлено еще 25 мая, но рейсы между нашими странами не выполняются. Попасть на Мальту летом можно было только имея гражданство или временное разрешение на пребывание. Посольство страны приостановило выдачу виз.