"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 мобилизуем все силы для защиты жизни и здоровья людей. Какие бы меры не предпринимали, они не принесут должного эффекта, если не будет контроля за их соблюдением на местах. В первую очередь здесь важна работа глав городов и районов, которые должны чувствовать ответственность перед людьми и обеспечивать соблюдение ранее принятых решений", — сказал глава Самарской области.

Он отметил, что будет усилен контроль масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах. Торговые центры также должны будут усилить меры безопасности, иначе последует череда закрытий и штрафов.

Также со следующей недели главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс.

"Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры", — отметил Азаров.

Он сообщил, что сейчас работа общепита ограничена с 21:00 до 6:00, если заняты более 50% посадочных мест.

Ранее QR-коды были введены в Пензенской области, Пермском крае, Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде.