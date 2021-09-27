"Завершается строительство по федеральной программе автомобильной дороги до горнолыжного комплекса на горе Мишина. Дорога включает в себя две полосы движения, тротуар, велодорожку, освещение, и до конца года она будет сдана в эксплуатацию. В 2022 году начнется строительство автомобильной дороги к горе Глухариная. Общий объем финансирование по данным двум дорогам составит более 1 млрд рублей", — сказал Дешевых.

По его словам, территория проекта "Белокуриха горная" на сегодняшний день обеспечена подводящими инженерными и транспортными коммуникациями. Построена автомобильная серпантинная дорога, сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования этих работ составил 1,8 млрд рублей.

"В прошлом году начался этап строительства внутриплощадочных инженерных и транспортных коммуникаций, уже завершено строительство внутренних сетей газоснабжения, в активной стадии строительства находится первая очередь внутреннего централизованного водопровода. И у нас в планах завершить строительство полного цикла водоснабжения и водоотведения в 2023 году", — отметил Дешевых.

На сегодняшний день в "Белокурихе горной" функционирует комплекс "Андреевская слобода", горнолыжный комплекс на горе Мишина, открылся первый гостиничный комплекс "Олимп парк" и ведется строительство отеля с клиникой. Инвестор планирует закончить строительство к 2023 году, объем инвестиций превысит 1 млрд рублей.

"Кроме того, в текущем году заключено соглашение с компанией "Экспресс-тур" по строительству санаторно-курортного комплекса на 1,2 тыс. мест. Проект предусматривает поэтапный ввод объектов в эксплуатацию и должен быть полностью реализован до 2028 года. Также есть инвесторы с планами строительства горнолыжного комплекса на горе Глухариной", — сказал Дешевых.