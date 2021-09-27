"Сегодня, Blue Origin анонсировала 18-ю миссию корабля New Shepard. Она состоится во вторник, 12 октября. На борту корабля полетят четрые астронавта, в их числе Крис Бошуайзен — бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs, а также Глен де Ври — заместитель председателя департамента здравоохранения в компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata. Имена двух других астронавтов будут объявлены позже", — говорится в сообщении.

Предыдущий пилотируемый полёт ракеты произошёл 20 июля, в нем участвовал сам владелец компании — Джефф Безос.

Тогда компанию американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, отправившийся вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.