"И бизнесу, и власти удалось сохранить приличное количество туроператоров: у нас почти 400 туркомпаний занимаются выездным туризмом, они есть в федеральном реестре туроператоров. Из них 70 – это те, которые занимаются китайским направлением. Они сохранили штат, офис, пользовались поддержкой правительства. И сегодня все эти 1,5 года пойдут насмарку, если не пролонгировать постановление об отсрочке выплат по обязательствам за туры. Мы можем потерять от 25 до 50% туроператоров, с учетом того, что у нас есть монооператоры, которые могут работать на каком-то одном европейском направлении, которое на сегодняшний день закрыто. И когда туда пустят российских туристов – не известно", — пояснил он.

Как отметил Осауленко, как только некоторые страны возобновили прием российских туристов, вырос процент погашенных долгов перед путешественниками.

"У нас было 50 млрд, а сегодня долги перед туристами за нереализованные туры составляют около 10 млрд, в пределах 5-7 млрд рублей. Но это цифры, которые, к сожалению, сегодня туроператоры перекрыть не в состоянии из-за небольших объемов отправки туристов и, соответственно, прибыли, которую они получают за счет ограниченного числа открытых направлений", — заключил он.

Ранее Осауленко сообщил, что "Турпомощь" направит в правительство просьбу о продлении отсрочки для туроператоров по возврату средств за несостоявшиеся из-за пандемии туры до конца 2022 года. В соответствии с действующим постановлением правительства №1073 туроператоры обязаны до 31 декабря 2021 года исполнить обязательства по турам, приобретенным до 31 марта 2020 года и перенесенным из-за пандемии, или вернуть за них деньги.