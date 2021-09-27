"Комфортные дороги позволяют сделать более доступными достопримечательности Подмосковья для многочисленных туристов и жителей области. Благодаря реализации плана ремонта путь к 24 объектам в 14 городских округах уже стал удобнее для автомобилистов и туристов, пользующихся общественным транспортом. В рамках ремонта дорожные службы уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили бортовой камень и нанесли разметку", — цитирует министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика пресс-служба.

На сегодняшний день отремонтированы дороги к таким туристическим объектам как Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, где новое покрытие уложено на одной из центральных улиц города — проспекте Красной Армии. В Можайске обновлена ул. Переслав-Хмельницкая к Можайскому кремлю.

В Волоколамске обновили дороги к Казанской церкви, Усадьбе Гончаровых, Усадьбе Чернышёвых и Ярополецкой ГЭС имени В.И. Ленина. В Истринском округе отремонтировали несколько участков Волоколамского шоссе, по которым можно проехать к Ленино-Снегирёвскому военно-историческому музею. Также по отремонтированному участку Волоколамского шоссе можно доехать до государственного историко-художественного музея Новый Иерусалим и к Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному мужскому монастырю.

Общая протяженность ремонта составила порядка 25,6 км. Все работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее по программе капитального ремонта благоустроили подъезд к святому источнику "Гремячий ключ" — теперь к объекту культурного наследия и одной из главных достопримечательностей округа можно добраться по комфортной дороге с асфальтобетонным покрытием. Для безопасности дорожного движения здесь построены линии наружного освещения, установлены барьерные ограждения, тротуары и парковочные места.